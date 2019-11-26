بالصور.. مشاهد مؤلمة من جنازة الطفل أصيل «مغدور أبوعريش»

في مشاهد مؤلمة؛ ألقى زملاء الطالب المغدور «أصيل» النظرة الأخيرة على جثمانه عصر اليوم الثلاثاء، قبل الصلاة على جنازته بجامع القرعاوي في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، ولم يتمالك أيٌّ منهم أعصابه لتنهمر دموعهم حزنًا على فراقه ووداعه.

وتوافدت جموع غفيرة للصلاة على جنازة الطالب الذي مات مقتولًا يوم الخميس الماضي، في محافظة أبو عريش بعد خروجه من مدرسته فور انتهاء الدوام على يد شاب عشريني؛ حيث تم العثور على جثمانه ملقًى بصورة بشعة بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية في أبوعريش التي يدرس بها.

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة أبو عريش من القبض على القاتل في وقت وجيز، وبعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة البشعة التي اهتزت لها المحافظة.

وكانت «عاجل» نشرت في وقت سابق تفاصيل الجريمة المأساوية للطالب القتيل «أصيل» البالغ من العمر 12 عامًا، وقالت المصادر حينها إن التحقيقات الأوَّلية أشارت إلى أن الطفل، قُتِلَ شنقًا.

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ونجحت الجهات الأمنية في التعرف على الجاني والوصول إليه والقبض عليه، بعد ساعات من العثور على جثمان الطالب؛ حيث تبيَّن أن القاتل شابٌّ يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد التأكد من علاقته بالحادثة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإنه «رغم تَعَمُّدِ الجاني رَسْمَ غموضٍ حول جريمته لمنع القبض عليه، غير أن وحدة البحث والتحرِّي نجحت في تتبُّع معلومات بحثية رَافَقَتْهَا أعمال تحرٍّ وتدقيق استطاعت من خلالها جمع المعلومات؛ ما ساهم في القبض على الجاني أمس».

وأكدت الشرطة، في بيانها، أن الجاني أقرَّ بجريمته، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الملف للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.