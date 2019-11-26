«الزعاق» يحدد موعد دخول موسم «مربعانية الشتاء»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه متبقٍ أسبوع واحد على دخول موسم «مربعانية الشتاء».
وقال الزعاق -عبر حسابه على موقع التواصل تويتر- إن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر 2019م، هو أول أيام المربعانية، ومدتها أربعون يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية.
ـ موسم البرد
وأضاف الزعاق أن النجم الأول (13يومًا) وسميًّا من حيث الأجواء فهو معتدل، والنجم الأول والثاني (26 يومًا) وسميًّا من حيث التأثير، فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم، وهي موسم البرد.
وكان الزعاق ذكر في تغريدة سابقة، أن البرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني من المربعانية، أي في منتصف ديسمبر.
ـ كسوف حلقي للشمس
من جهة اخرى، توقع الزعاق أن تشهد أجواء المملكة ظاهرة كونية لم تحدث منذ 118 عامًا، وذلك بعد شهر من الآن.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الزعاق: بعد شهر (30 يومًا) سنشاهد أندر الظواهر الكونية، وهي ظاهر الكسوف الحلقي للشمس، والتي لم تحدث عندنا منذ 118 عامًا، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عامًا.
وأضاف الزعاق: أن كسوف الشمس سيشاهد حلقيًّا في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م.
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