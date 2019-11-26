فيديو يوثق سرقة سيارات ومحتوياتها في مخطط الحمدة بالطائف

وثقت كاميرات مراقبة قيام مجموعة من الأشخاص بتكسير زجاج عدد من السيارات ومحاولة سرقة ما بداخلها بمخطط الحمدة بالطائف، وذلك في ساعة مبكره من صباح اليوم الثلاثاء.
ـ كسر زجاج السيارات
وأظهرت الفيديوهات الأشخاص، وهم يقومون برمي زجاج السيارات المتوقفة بقطع حجارة صغيرة في محاولة لتكسير الزجاج.
كما أظهر فيديو الكاميرا توقف سيارة من نوع «فورد»، بجوار السارق الذي تمكن من كسر زجاج سيارة متوقفة وادخل جسده من نافذتها وأخذ منها بعض المحتويات، قبل أن يستدير ويستقل السيارة التي كانت تنتظره.
ـ مطالب بالقبض على الجناة
من جانبهم، أعرب سكان بمخطط الحمدة بالطائف، عن استيائهم وغضبهم لمثل هذه التصرفات، وطالبوا من الجهات الامنية بسرعة القبض على الجناة، مؤكدين مطالبهم بوجود دوريات أمنية داخل المخطط؛ لردع أصحاب النفوس الضعيفة لفعل مثل هذه التصرفات.
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