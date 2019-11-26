استطلاع: ارتفاع رواتب السعوديين بالقطاع الخاص 4.8% بحلول 2020

أكدت معلومات دولية، اليوم الثلاثاء «ارتفاع الرواتب الشهرية الأساسية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% في مختلف القطاعات الصناعية، خلال العام المقبل».

وتوقع استطلاع رأي أجرته شركة دولية لاستشارات الموارد البشرية حدوث هذا التطور المهم في رواتب العاملين في القطاعات الصناعية، مع دخول المزيد من ذوي الكفاءة لسوق العمل.

وأظهر الاستطلاع الصادر عن شركة «ميرسر»، للاستشارات الاستثمارية، أن أكثر من نصف أصحاب الأعمال -52%- يعتزمون زيادة أعداد الموظفين خلال العام المقبل.

وبيّن استطلاع الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، أن نحو 38% من أصحاب الأعمال ينوون الإبقاء على أعداد الموظفين ثابتة كما هي.

الاستطلاع، الذي شمل 470 شركة بكل القطاعات في المملكة، توقع أن تشهد صناعة علوم الحياة الزيادة الأكبر في الرواتب الأساسية.

وأوضح الاستطلاع الذى نفذته شركة «ميرسر»، أن الزيادة المرتقبة في هذا الشأن ستكون بنسبة 5% في 2020، فيما تشهد صناعة الطاقة الزيادة الأقل بنسبة 3.5%.

Advertisements

وكشف الاستطلاع عن «زيادة إقبال الشباب السعودي على العمل التطوعي بنسبة 9% في 2019 من حوالي 7% في 2018، في إشارة إلى نشاط سوق العمل المحلية.

وتحدث رئيس المنتجات المهنية بـ«ميرسر»، باسم سمارة، عن دخول أعداد كبيرة من ذوي الكفاءة إلى سوق العمل من الشباب السعودي وفي المناصب القيادية.

وقال: «تبحث المملكة العربية السعودية باستمرار عن سبل جديدة لتطوير وتنمية قطاع العمل، والزيادات السنوية في قاعدة الرواتب الأساسية».

وأضاف «سمارة»: «لاحظنا وجود أعداد متنامية من الشباب السعودي ذوي الكفاءة والموهبة يشغلون المناصب القيادية، وهذا هو مفتاح الاقتصاد المستدام».

وتابع: «السن الصغيرة لنسبة كبيرة جعلت هناك حركة كبيرة في وظائف قطاع العمل السعودي.. كثير من قادة المنظمات يتطلعون إلى تحسين خبرات العاملين ضمن المنافسة بين الخبرات المتاحة».

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودية بنسبة 2.2% خلال العام المقبل، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات وخطة تنويع مصادر الدخل القومي.