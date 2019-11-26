استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. الأحد المقبل

اعتمد نادي الصقور السعودي، اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات التنظيمية، في إطار الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة للنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة، وتذليل العقبات أمام الصقَّارين؛ حيث استحدث نادي الصقور، برامج وأنظمة، دمجت الخدمات المساندة مع البيانات المتعلِّقة بالصقر والصقَّارين؛ ليتم إصدار بطاقة خاصة بالمشاركين؛ بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج والمشاركة بالفعاليَّات، حسب الفئة والنوع.

ـ منصات التواصل الاجتماعي

وعزَّز نادي الصقور هذه الآلية، من خلال الإعلانات والبرامج الموجَّهة للصقَّارين عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ممَّا مكّن الصقَّارين من التعرُّف على الشروط والقوانين المتعلِّقة بالمسابقات والفعاليَّات، والتي تبدأ من عمليات المعاينة والفرز والتسجيل، والفحص الطبي، إضافة إلى نوع المسابقة؛ ليتم بعد ذلك إصدار بطاقة مشارك.

ويواصل نادي الصقور مشروعاته الحالية والمستقبلية المتعلِّقة بتطوير تنظيم فعاليات الصقور، ونشر هذه الثقافة على مستوى الفرد والمجموعة، لتكون إرثًا ثقافيًا تتوارثه الأجيال في المملكة العربية السعودية، من خلال استحداث الفعاليات والمعارض، التي تربط الأجيال القادمة بتراثها العريق.

ـ انطلاق لمهرجان.. الأحد

كما أنهى النادي الاستعدادات الأخيرة، واضعًا اللمسات النهائية المتعلقة بالمسابقات، إذ تم إغلاق باب التسجيل- أمس الإثنين- في جميع المراكز والمدن التي أعلن عنها سابقًا، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق المهرجان يوم الأحد المقبل، الذي يصادف الأول من ديسمبر، ويستمر على مدار 16 يومًا؛ بمشاركة واسعة من الصقارين المحترفين من السعودية والخليج والعالم، ضمن فعاليات مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر، والمزاين.