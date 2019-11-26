221 مشروعاً بالطائف
في محافظة الطائف بلغ عدد المشاريع المنحزة والمعتمدة والجاري تنفيذها 221 مشروعا موزعة على جامعة الطائف ووزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياه.
28 مشروعا
في ميسان في محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً ما بين منجز وجارٍ تنفيذه ومعتمد، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء.
9 في المويه
بلغ عدد المشاريع في محافظة المويه 9، تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية. عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش دور المؤسسات في المجتمع المدني، التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعا ومتطوعة من مختلف التخصصات، ناقشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية. ويواصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.
221 مشروعا ما بين منجز ومعتمد وجار تنفيذه بالطائف
28 مشروعاً منجزاً ومعتمدا أو يجري تنفيذه في ميسان
9 مشاريع للطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية في المويه
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يطلع على 258 مشروعا خدميا بالطائف وميسان والمويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.