السعودية اليوم / اجتماع البرنامج العربي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية يبدأ بالسودان



الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

بدأت - بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم اليوم - فعاليات الاجتماع الثالث والأخير للجنة التوجيهية العربية للبرنامج العربي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية وتستمر لمدة يومين، بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في الشرق الأوسط، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وممثل مجموعة دول الساحل، إضافة إلى (12) خبيراً من مديري الثروة الحيوانية بالدول العربية الأعضاء في البرنامج الطارئ للأمراض العابرة للحدود وهي:

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية لدوره المتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي وفي تخفيف وطأة الفقر في الدول النامية، مشدداً على حرص المنظمة على الاستمرار في تقديم الدعم للقطاع الحيواني خاصة في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وحرصها على الحفاظ على الثروة الحيوانية في الوطن العربي وتحسين وضع الأمن الغذائي وتأمين سلامة السلع الغذائية الحيوانية.

من جانبه قال وزير الثروة الحيوانية بالسودان الدكتور علم الدين عبد الله: إن المنظمة تتبنى برامج وخطط تسهم في معالجة قضايا رئيسية مؤثرة على الأمن الغذائي العربي، ومنها مكافحة الأمراض العابرة للحدود، بما يعزز تجارة الثروة الحيوانية والمحافظة على سلامة الغذاء، مع تقديم الدعم والاستشارات الفنية.

إلى ذلك أشاد ممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بابا غانا أحمدو بالجهود المبذولة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مبدياً استعداد الفاو لتقديم الدعم اللازم في مجالات الثروة الحيوانية كافة، خاصة مكافحة الأمراض العابرة للحدود.

ويكتسب الاجتماع الثالث والأخير للجنة التوجيهية العربية للبرنامج العربي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية أهمية خاصة حيث يعرض الإنجازات التي حققها البرنامج خلال مدة عمله للثلاثة أعوام المنصرمة، وتقرير فريق اللجنة المحايدة لتقييم البرنامج وعرض وثيقة المرحلة الثالثة للبرنامج للمدة (2021-2026) التي تهدف اإلى تحسين كفاءة تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها في المنطقتين العربية والأفريقية.

// انتهى //

18:31ت م

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الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبدأت - بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم اليوم - فعاليات الاجتماع الثالث والأخير للجنة التوجيهية العربية للبرنامج العربي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية وتستمر لمدة يومين، بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في الشرق الأوسط، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وممثل مجموعة دول الساحل، إضافة إلى (12) خبيراً من مديري الثروة الحيوانية بالدول العربية الأعضاء في البرنامج الطارئ للأمراض العابرة للحدود وهي: السعودية والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسلطنة عمان والعراق وفلسطين وقطر وليبيا والقمر المتحدة واليمن.وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية لدوره المتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي وفي تخفيف وطأة الفقر في الدول النامية، مشدداً على حرص المنظمة على الاستمرار في تقديم الدعم للقطاع الحيواني خاصة في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وحرصها على الحفاظ على الثروة الحيوانية في الوطن العربي وتحسين وضع الأمن الغذائي وتأمين سلامة السلع الغذائية الحيوانية.من جانبه قال وزير الثروة الحيوانية بالسودان الدكتور علم الدين عبد الله: إن المنظمة تتبنى برامج وخطط تسهم في معالجة قضايا رئيسية مؤثرة على الأمن الغذائي العربي، ومنها مكافحة الأمراض العابرة للحدود، بما يعزز تجارة الثروة الحيوانية والمحافظة على سلامة الغذاء، مع تقديم الدعم والاستشارات الفنية.إلى ذلك أشاد ممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بابا غانا أحمدو بالجهود المبذولة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مبدياً استعداد الفاو لتقديم الدعم اللازم في مجالات الثروة الحيوانية كافة، خاصة مكافحة الأمراض العابرة للحدود.ويكتسب الاجتماع الثالث والأخير للجنة التوجيهية العربية للبرنامج العربي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية أهمية خاصة حيث يعرض الإنجازات التي حققها البرنامج خلال مدة عمله للثلاثة أعوام المنصرمة، وتقرير فريق اللجنة المحايدة لتقييم البرنامج وعرض وثيقة المرحلة الثالثة للبرنامج للمدة (2021-2026) التي تهدف اإلى تحسين كفاءة تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها في المنطقتين العربية والأفريقية.// انتهى //18:31ت م0247

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