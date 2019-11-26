السعودية اليوم / الأونروا: نواجه طلباً متزايداً على خدماتنا للاجئين الفلسطينيين بسبب هشاشة أوضاعهم وفقرهم المتفاقم



بيروت 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنها تواجه طلباً متزايداً على خدماتها، بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في سجلاتها ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

وأشارت الأونروا في بيان نشر اليوم على موقعها الرسمي في بيروت، إلى أن تمويلها يتم بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات، ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.

ودعت الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل.

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18:03ت م

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