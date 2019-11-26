السعودية اليوم / رئيس الحرس الملكي يرعى حفل اختتام العام التدريبي 1440هـ وافتتاح العام التدريبي 1441هـ



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

رعى معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري حفل اختتام العام التدريبي ( 1440هـ ) وافتتاح العام التدريبي (1441هـ) ، وعقد ملتقى التدريب الثاني لوحدات الحرس الملكي وتكريم الوحدات المميزة في العام التدريبي المنصرم، وذلك بحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي .

وفي بداية الحفل ألقى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري كلمة لفت فيها النظر إلى تطور المنظومة العسكرية والتدريب والتسليح في الحرس الملكي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير

بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا بعنوان " العمليات تخطيط وانجاز " .

ثم ألقى معالي رئيس الحرس الملكي كلمة توجهية بهذه المناسبة ، ثم تم تكريم القيادات والوحدات .

عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى .

// انتهى //

17:10ت م

0228



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسرعى معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري حفل اختتام العام التدريبي ( 1440هـ ) وافتتاح العام التدريبي (1441هـ) ، وعقد ملتقى التدريب الثاني لوحدات الحرس الملكي وتكريم الوحدات المميزة في العام التدريبي المنصرم، وذلك بحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي .وفي بداية الحفل ألقى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري كلمة لفت فيها النظر إلى تطور المنظومة العسكرية والتدريب والتسليح في الحرس الملكي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، مشيرا إلى أن ما حققته هيئة العمليات خلال العام الماضي يأتي بمتابعة وإشراف من معالي رئيس الحرس الملكي .بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا بعنوان " العمليات تخطيط وانجاز " .ثم ألقى معالي رئيس الحرس الملكي كلمة توجهية بهذه المناسبة ، ثم تم تكريم القيادات والوحدات .عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى .// انتهى //17:10ت م0228

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الحرس الملكي يرعى حفل اختتام العام التدريبي 1440هـ وافتتاح العام التدريبي 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.