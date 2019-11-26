السعودية اليوم / مدير تعليم القطيف يفتتح الملتقى الأول للغة الإنجليزية



القطيف 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط اليوم، معرض وملتقى اللغة الإنجليزية الأول، وذلك بمقر مدرسة الجارودية الثانوية.

وتجول العليط والحضور في أركان المعرض الذي تشارك فيه عدد من معاهد ومراكز اللغة الإنجليزية، واستمع لشرح عما يتضمنه الملتقى وبرامج وبيوت الخبرة في مجال اللغة الإنجليزية ومجموعة متنوعة من الأنشطة والوسائل التعليمية والعروض المرئية والتي تعكس ما يتم تدريب الطلاب عليه في اللغة الإنجليزية والتي تبرز المواهب المتميزة في مجال التحدث وأفضل الممارسات في تدريس اللغة الإنجليزية.

وبين أن الملتقى يعد فرصة كبيرة لتحفيز الطلاب لتعلم اللغة الإنجليزية وأحد قنوات نقل الخبرات بين المعلمين من خلال الاطلاع على الكثير من الأنشطة والوسائل المستخدمة في تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية.

من جانبه ، أوضح المشرف العام على الملتقى معلم اللغة الإنجليزية أحمد بن سلمان آل رضوان، أن البرنامج يستمر يومين وسيكون متاحًا لزيارة طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في القطاع، بهدف إثراء الميدان التربوي من خلال تسليط الضوء على التجارب في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية وبما يسهم في تحسين نواتج التعلم ويؤدي إلى إتقان التواصل كأحد مهارات القرن الحادي والعشرين.

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16:55ت م

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