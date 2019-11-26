السعودية | “الخدمة المدنية” تطلق برنامج تأهيل المتميزين ويستهدف حديثي التخرج

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كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج (تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف)، الذي سيسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهلة علمياً من أبناء وبنات الوطن، تمهيداً لدخوله وانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، وذلك عبر عدد من المواقع الرسمية.

وتعمل الوزارة سعياً منها لسد الفجوة بين طالبي العمل، وسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل وذلك عبر مراحل متعددة من تلك البرامج، والتي من شأنها الدفع بالشباب السعودي بعد تدريبه إلى سوق العمل.

وعدّت وزارة الخدمة المدنية، تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين واكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج كحد ادنى إلى (18شهر) منتهية بالتوظيف.

ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافئة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

ويحقق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030م، المتمثل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، من خلال إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجيّ الجامعات الذي لم يمضي على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمين للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية.

ويتبلور دور وزارة الخدمة المدنية عبر تطبيق وإطلاق هذا البرنامج، في الاشراف والمتابعة والتوجيه والدعم والتزويد المستمر للجهات الحكومية بالكوادر المتميزة لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

وحددت وزارة الخدمة المدنية شروطاً عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج “تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف”، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون خريجاً جامعياً بـ(الانتظام)، وأن يكون لم يمضي على تخرجه 4 سنوات، وأن يكون متفرغاً بالكامل، وأن لا يقل المعدل العام (3من 4) أو ما يعادلها، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من وزارة التعليم، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار الايلتس أو ما يعادلها، واجتياز الاختبارات السلوكية الشامل، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.