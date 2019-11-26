شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تعزيز التعاون مع وفد بلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مديرة عام الشؤون الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية انيك فان كالستر، والوفد المرافق لها. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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