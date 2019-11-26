شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث التعاون المشترك مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين. حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وأصحاب المعالي والسمو قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة . كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

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