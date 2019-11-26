كيف حلقت طائرة الأهلي المصري في سماء المجد واقتحمت موسوعة جينيس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل 3 سنوات وضع أبطال الكرة الطائرة رجال في النادي الأهلي المصري، الملقبون بـ "الماسترز"، خطة لتحقيق حلم كبير لم يكن من السهل بلوغه أو حتى التفكير فيه، فالتتويج بلقب محلي أو قاري أمر ليس بالمستحيل تحقيقه ويتطلب مجهودا وإمكانيات كبيرة، وفي النهاية قد يتحقق.

لكن أن تبلغ المجد وتحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ لعبة الكرة الطائرة على مستوى العالم فهو الأمر الأكثر صعوبة، والذي يعد حدثا تاريخيا يتطلب الوقوف عنده وتحليله ودراسة أسبابه والإشادة به والتحدث عن أبطاله.

وتغلب الأهلي على فريق سموحة السكندري بنتيجة الأشواط 3-1 يوم الإثنين في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، ليواصل تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة، ويحقق رقما تاريخيا وقياسيا غير مسبوق على مستوى اللعبة في جميع أنحاء العالم.

فالفوز على سموحة أوصل فريق القلعة الحمراء للانتصار رقم 100 على التوالي في كل البطولات التي يشارك فيها منذ 3 سنوات، وهي الدوري المصري وكأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وهو الإنجاز المميز الذي سيجعل الفريق المصري يكتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ اللعبة، ويقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تاريخ مشرف لطائرة الأهلي





يعد فريق الأهلي للكرة الطائرة الذي تأسس عام 1932 من أعظم الفرق في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد بدأ مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من عام 1957 دون انقطاع، ويعتبر النادي الأكثر تحقيقا للقب برصيد 31 لقبا وخلفه الغريم التقليدي الزمالك برصيد 27 لقبا، وقد حقق "الأحمر" أول ألقابه موسم 1966-1967.

ومثل أول فريق للأهلي كل من عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي للعبة، وعبدالخالق وهبة وعدلي مصطفى وعبدالرحمن الوكيل وفؤاد عبدالسلام ونبيه صلاح وأيمن غزلان وعادل عبدالمقصود وتوفيق صلاح ومحمد الشريف ونزار الزين وعيد عبدالملاك، وقاد الفريق المدير الفني عبداللطيف إبراهيم والمدرب المساعد سيد مصطفى.

وحقق الفريق 20 لقبا لبطولة كأس مصر بداية من عام 1981 ليكون الأكثر تتويجا باللقب بفارق 15 لقبا عن أقرب الملاحقين الزمالك.

وظهر الأهلي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بداية من عام 1980، وتوج بـ14 لقبا ليتربع على عرش القارة بفارق 8 ألقاب عن أقرب الملاحقين الصفاقسي التونسي، كما جاء وصيفا في 5 بطولات، كما حصد لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 6 مرات آخرها عام 2000، وحل وصيفا مرة وحيدة عام 2001.





وحصل الفريق الأحمر على لقب البطولة العربية 6 مرات آخرها عام 2010، وخرج وصيفا في مرتين، ويفصله لقب وحيد عن معادلة الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجا باللقب.



وشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2010 و2011 و2015، كما تأهل لنسخة عام 2003 لكن الاتحاد الدولي قام بإلغاء البطولة.

ويعتبر الأهلي هو النادي المصري الوحيد المتوج بـ4 بطولات في موسم واحد، وأيضا النادي الأفريقي الوحيد المتوج بلقبي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والكأس في موسم واحد أيضا وذلك في 1995-1996، بينما حصد الفريق بطولة الكأس الأفروأوروبية بهولندا عام 1981.

الأهلي الأول عالميا في الألقاب القارية







يتربع الأهلي على عرش الألقاب القارية في الكرة الطائرة برصيد 20 لقبا بواقع 14 لقبا لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، و6 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

ويأتي خلفه فريق سسكا موسكو الروسي وصيفا برصيد 16 لقبا، ثم مودينا الإيطالي في المركز الثالث برصيد 13 لقبا، وتريفيزو الإيطالي برصيد 12 لقبا في المرتبة الرابعة، وبالافولو الإيطالي في المركز الخامس برصيد 10 ألقاب.

اقتحام موسوعة جينيس





اقتحم الأهلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر فريق تحقيقا للانتصارات المتتالية في الكرة الطائرة على مستوى العالم بعدما وصل إلى 74 انتصارا متتالييا، قبل أن يعزز هذا الرقم بوصوله للانتصار الـ100 في كل البطولات بالتغلب على سموحة في الدوري المصري.

وكان الرقم القياسي السابق في الانتصارات المتتالية، والذي اعترف به الاتحاد الدولي للعبة وموسوعة جينيس للأرقام القياسية، مسجلا باسم فريق سيدات فاكي بنك التركي الذي حقق 73 انتصارا متتاليا في كل البطولات، وهي السلسة التي بدأت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وانتهت في 27 يناير/ كانون الثاني 2014 بالخسارة أمام فنربخشه في إحدى البطولات المحلية.

وبالتواصل مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر البريد الإلكتروني، أكدت المنظمة لـ"العين الرياضية" أن الرقم السابق المسجل باسم الفريق التركي هو الأطول في تاريخ اللعبة، وأنهم سوق يقومون بدراسة رقم الأهلي الذي حققه مؤخرا لبحث اعتماده رسميا كأكبر رقم قياسي في تاريخ اللعبة.

إعادة المحاولة بعد 10 سنوات





تحقيق الأهلي لهذا الإنجاز التاريخي لم يكن وليد الصدفة، حيث وصل الفريق من قبل لتحقيق 56 انتصارا متتاليا بدون هزيمة في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وحتى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحت قيادة المدير الفني إبراهيم فخر الدين نجم منتخب مصر والقلعة الحمراء السابق.

وتولى فخر الدين تدريب الفريق عبر 3 ولايات، فكانت الأولى في الفترة من 1981 حتى 1984 ثم من 1995 حتى 2001 والأخيرة من 2009 حتى 2015.

كيف بدأت السلسلة التاريخية؟





بدأت سلسلة الأهلي التاريخية مع تولي محمد مصيلحي تدريب الفريق في عام 2016 خلفا للمدرب السابق أحمد زكريا، حيث توج مع الفريق بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في تونس للمرة الـ12 في تاريخ النادي.

ثم ودع الفريق بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش من نصف النهائي ولعب الفريق على المركزين الثالث والرابع أمام الطيران وفاز باللقاء ليحصد البرونزية في أبريل/ نيسان 2017، ليبدأ الأهلي بعدها سلسلة الانتصارات المتتالية وتحقيق الإنجاز التاريخي بـ100 فوز متتال بداية من ذلك اللقاء حتى الفوز على سموحة (الإثنين).





وجاءت سلسلة الانتصارات الـ100 المتتالية مقسمة بين 14 مباراة ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، و10 مباريات بكأس مصر، و76 مباراة بالدوري المصري.

بدأ الأهلي السلسلة في موسم 2017-2018 بمباراة لكأس مصر و30 مباراة للدوري و7 مباريات لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري و5 مباريات لكأس مصر، ثم في موسم 2018-2019 بـ30 مباراة في الدوري، و5 مباريات في كأس مصر، و7 مباريات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، ثم الموسم الحالي 2019-2020 بـ16 فوزا متتاليا في الدوري.

35 بطلاً رسموا طريق المجد





إنجاز الأهلي التاريخي شاركت فيه كتيبة أبطال ضمت 35 لاعبا على مدار 3 سنوات، من بينهم 31 لاعبا محليا و4 محترفين هم أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام وحسام يوسف وكريم فرج وأحمد قطب وعبدالحليم عبو ومحمد عادل وعبداللطيف عثمان وأحمد سعيد ومحمد عبدالمنعم وأحمد عبدالعال ومحمود رؤوف وعبدالرحمن الحسيني ومحمد معوض ومحمد رمضان وشريف أحمد.

كذلك هناك محمد إبراهيم ويوسف مرجان وأنس شوقي ومروان النجار وعمر أكرم وعبدالرحمن سعودي ومحمد عثمان وعمر ديغام وعمر زكريا ويوسف الصافي وأبو السعود إمام وأحمد حمادة ومروان شوقي وأحمد اللقاني.

بينما شارك في هذا الإنجاز الرباعي المحترف الأوكراني رسلان شيفتسوف، والروسي سيرجي بيرتسيف، والتونسي شكري الجويني، والمحترف الحالي الكندي جيسون ديروكو.

وقاد كتيبة الأبطال لهذا الإنجاز جهاز فني مكون من محمد مصيلحي نجم النادي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي، ومحمود جمعة مدربا، وتامر مجدي مدربا عاما، وأحمد سعيد محلل أداء، والحسن عبدالمجيد مخطط أحمال، وإيهاب فخر الدين طبيبا، وهيثم الضبع للعلاج الطبيعي، وعبدالرحمن مكي مدلكا، وخالد أبوزينة مديرا إداريا، وأيمن علي إداريا، وأحمد رشاد عامل غرفة ملابس.

محمد مصيلحي قائد كتيبة الإنجاز





محمد مصيلحي اسم يعرفه الكثيرون في الكرة الطائرة بمصر بشكل عام وخاصة في النادي الأهلي، فهو واحد من أفضل اللاعبين بتاريخ مصر في اللعبة، وحقق العديد من الألقاب على جميع المستويات كلاعب ومدرب أيضا، وآخرها الإنجاز التاريخي على مستوى العالم كمدير فني بأكثر سلسلة انتصارات متتالية عبر التاريخ.

بدأ مصيلحي مسيرته لاعبا في الأهلي منذ عام 1986 وانضم للفريق الأول عام 1989 واعتزل في 2006، وقد حقق 34 بطولة متنوعة بواقع 10 ألقاب للدوري المصري و8 ألقاب لكأس مصر و6 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ومثلها لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، و4 ألقاب للبطولة العربية.

وبعد اعتزاله تولى منصب المدرب العام في الفريق وحقق 6 ألقاب للدوري و6 للكأس و3 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ولقبا للبطولة العربية.

وتولى مصيلحي تدريب الأهلي عام 2016، وحقق معه 7 ألقاب بواقع لقبين للدوري ومثلهما للكأس و3 ألقاب متتالية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

أطلق عليه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي لقب "النجم الطائر"، وعلى صعيد الألقاب الشخصية حقق جائزة أفضل ضارب في أفريقيا عام 1995 وأفضل استقبال في أفريقيا مرتين 1997 و2001 وأفضل إرسال في البطولة العربية عام 2001.

وعن الإنجاز التاريخي تحدث مصيلحي لـ"العين الرياضية" قائلا: "الأهلي في الكرة الطائرة على مر الأجيال يمتلك فريقا قويا للغاية وحقق العديد من الإنجازات، ولديه العديد من الأسماء والنجوم الذين برزوا محليا وعربيا وأفريقيا وعالميا".

وأضاف: "الأهلي يمتلك العديد من الإنجازات على جميع المستويات جعلته من بين أندية الصفوة في اللعبة، كما أنه الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم برصيد 20 بطولة وهو ما لا يعرفه كثيرون ولم يستغل بشكل جيد، فهو إنجاز كبير بكل تأكيد".

وتابع: "تحقيق 100 انتصار متتالٍ كأول فريق في العالم يحقق ذلك الرقم القياسي أمر يشعرني بالفخر، ويجب استغلاله من جانب الجميع في النادي".

وأتم: "هذا الفريق يستحق الكثير من الإشادة، وأيضا هو إنجاز كبير وشخصي لي، فبعد أن توليت المسؤولية الفنية في بداية مشواري التدريبي بنيت فريقا قويا من أجل إعادة الانتصارات، وحققنا 7 ألقاب من بينها 3 ألقاب متتالية في أفريقيا، وأتمنى بالطبع استمرار هذه السلسلة لأكثر من 100 مباراة وتحقيق المزيد من الانتصارات".

أفضل ضارب في العالم





أحمد صلاح واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الطائرة في مصر والنادي الأهلي بشكل خاص، ومن ضمن الأفضل عالميا، وقد بدأ مسيرته مع الكرة الطائرة في الأهلي بصفوف الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول وهو في عمر الـ 16 عاما.

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وتوج صلاح مع الأهلي بـ9 ألقاب للدوري و10 ألقاب لكأس مصر و7 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الدوري و4 ألقاب للبطولة العربية، بينما حقق مع طلائع الجيش بطولتين للدوري ومثلهما للكأس وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، فضلا عن البطولة العربية مع الهلال السعودي.

أما مع نادي هالك بانك التركي فقد حقق كأس تركيا وكأس الاتحاد الأوروبي، ومع منتخب مصر توج بـ6 بطولات كأس أمم أفريقيا وذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وذهبيتين لدورة الألعاب الأفريقية و3 ألقاب للبطولة العربية.

كما حقق صلاح العديد من الإنجازات الشخصية مع المنتخب أبرزها لقب أفضل ضارب في كأس العالم 2011، وهداف كأس العالم 2015، وأفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 3 مرات، وأفضل إرسال مرتين، وأفضل ضارب مرة.

وعلى مستوى الأندية توج بلقب أفضل لاعب ببطولة أفريقيا مرتين، وأفضل ضارب مرة، وأيضا أفضل لاعب في البطولة العربية مرتين، وأفضل إرسال مرتين، وأفضل ضارب مرة.

وعن تحقيق الأهلي لذلك الإنجاز التاريخ بسلسلة الانتصارات المتتالية، قال صلاح لـ"العين الرياضية": "فخور للغاية بأن أكون وسط الجيل الذهبي الحالي، وهو أمر كبير وعظيم، وأتمنى أن نوفق في الفترة المقبلة ونستكمل الموسم بدون هزيمة".

وأضاف: "هذا الإنجاز يجب أن يدرس للأجيال المقبلة لتستكمل مسيرة إنجازات النادي، فنحن قد تعلمنا من الأجيال السابقة العظيمة روح النادي الأهلي، وأننا لا نعرف الخسارة، وكيفية الحفاظ على اسم ومكانة النادي الكبيرة، لذلك ستكون الأجيال القادمة فخورة بما قدمناه وستسعى لاستكمال تلك المسيرة".

وتابع: "هو إنجاز تاريخي وعالمي لكل لاعب في الفريق تم تسجيله في السيرة الذاتية له، حتى بعد انتهاء مسيرته في الملاعب كأول جيل يحقق ذلك الإنجاز، وهو دافع للجيل القادم أن يحقق أفضل مما حققناه، وهو ما أتمناه، دائما لذلك لديهم الحافز ودفعة كبيرة لكسر ذلك الرقم".

وأتم: "لقد حققت إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي وأيضا خارجه، لكن ما تحقق الآن بالفوز في 100 مباراة متتالية هو التتويج الأعظم في حياتي لأنه تحقق مع النادي الذي نشأت فيه وسبب ما أنا فيه الآن، لذلك فخور بهذا الإنجاز الكبير".

مسيرة حافلة وعنوان للبطولات





عبدالله عبدالسلام هو واحد من الجيل الذهبي لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، واسم يعرف دائما بأنه عنوان للبطولات والإنجازات على جميع المستويات المحلية والدولية.

شارك عبدالله مع الأهلي على مدار 17 عاما، وحقق مع الفريق 9 بطولات للدوري المصري و9 لكأس مصر و7 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

كما حقق مع طلائع الجيش بطولتين للدوري وبطولتين للكأس ولقب بطولة أفريقيا، وخلال فترة احترافه في إيطاليا حقق مع نادي تريفيزو لقب الدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا، ومع نادي البوشريا لقب الدوري اللبناني.

ومع منتخب مصر حقق عبدالسلام 6 بطولات لكأس أمم أفريقيا، وذهبيتين في الألعاب الأفريقية، وذهبية بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولقبا للبطولة العربية.

وعلى مستوى الإنجازات الشخصية حقق عبدالله عبدالسلام مع الأهلي جائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري مرة، وأفضل إرسال مرة، وأفضل معد مرتين.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس إيطاليا عام 2007 مع تريفيزو الإيطالي، ومع منتخب مصر حقق لقب أفضل إرسال في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما عام 2001، وأفضل لاعب مرة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وأفضل إرسال مرتين وأفضل معد مرة.

وقال عبدالسلام عن الإنجاز التاريخي الذي شارك فيه مع الأهلي على مدار 3 سنوات، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "أمارس الكرة الطائرة منذ عام 1993، وحتى الوقت الحالي لم أسمع أن فريقا حقق 100 فوز متتال في كل البطولات بدون خسارة، فتعدى ذلك إنجاز فريق فاكي بانك بتحقيق 73 فوزا متتاليا، وهو إنجاز كبير لنا".

وأضاف: "إنجاز تاريخي للنادي الأهلي ولاعبيه وإدارته وجماهيره، وأول مرة يحدث في كرة الطائرة في العالم أجمع، وهو تاريخ كبير يكتبه النادي الأهلي بتحقيق 100 فوز متتال، وهو ما يزيد شعبية وعالمية النادي وأيضا الكرة الطائرة بجانب فريق كرة القدم صاحب شعبية النادي".

وتابع: "بالطبع أن يدون هذا الإنجاز في موسوعة جينيس فهو إنجاز عظيم للنادي ولهذا الجيل من اللاعبين، ونتمنى أن نواصل تلك السلسلة بدون توقف، وأن تأتي الأجيال المقبلة لتفخر بذلك الإنجاز وتتخطانا، وهو ما نتنماه، وتكسر رقمنا في المستقبل، ليواصل النادي تحقيق الأرقام القياسية في كل اللعبات ويحقق الألقاب ويتصدر جميع المحافل العالمية".

وواصل: "احترفت في الدوري التركي والإيطالي وحققت لقبي الدوري وكأس وإيطاليا، ولعبت بقوة في تركيا وحققت المركز الرابع بالدوري هناك، ولعبت دوري أبطال أوروبا مرتين، وهو شرف كبير لي، وهذا الإنجاز العالمي والتاريخي الذي تحقق الآن يجعلنا نعمل للأفضل دائما".

وأتم: "فخور بتسجيل أسمائنا في التاريخ لهذا الجيل مع الجهاز الفني القدير ومجلس الإدارة والمسؤولين بالنادي بداية من أول مباراة في الـ100 حتى الآن، لذلك أوجه لهم التقدير على الدعم والمساندة، وفي النهاية أتمنى استكمال السلسلة لتصل لـ200 أو 300 مباراة على التوالي بدون هزيمة".

نور عطية نجم الجيل الذهبي





نور عطية واحد من أبناء الجيل الذهبي لطائرة الأهلي، وقد لعب للفريق في الفترة من عام 1973 حتى عام 1989 وحقق العديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وشارك في الإنجاز الكبير والتتويج الوحيد بالكأس الأفروأوروبية في هولندا عام 1981.

وتولى نور منصب المدرب العام في الأهلي في الفترة من عام 2001 حتى عام 2004 ومن 2005 حتى عام 2009، وقد حقق مع الفريق 3 بطولات للدوري المصري و3 بطولات لكأس مصر وبطولتين أفريقيتين للأندية أبطال الدوري ولقبين للبطولة العربية.

وكمدرب، نجح نور عطية في التتويج مع الأهلي بـ3 ألقاب للدوري ومثلها للكأس ولقب لبطولة أفريقيا ولقب للبطولة العربية.

وعن الإنجاز التاريخي للنادي قال نور في تصريحات لـ"العين الرياضية": "هذا الإنجاز تحقق بعد عودة 4 لاعبين مهمين للفريق، والذين رحلوا عن الأهلي في وقت سابق، وهم أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام ومحمود رؤوف ومحمد الحسيني، ولمدة 3 سنوات لم يحصل الأهلي على بطولتي الدوري وكأس مصر، لكن بعد عودة هؤلاء النجوم حدث الإنجاز، فيحسب لمحمد مصيلحي المدير الفني التجميع الممتاز لهذه الكوكبة المميزة من اللاعبين لحصد جميع البطولات".

وأضاف: "الأهلي هو الأقوى في الكرة الطائرة بمصر وأيضا في أفريقيا والعرب، ومع غياب المنافس التقليدي الزمالك وجد الأهلي طريقه ممهدا للتتويج بكل الألقاب".

وتابع: "بداية من عصر اللاعبين الأجانب من عام 2010 لم يستفد الأهلي من المحترفين، حيث شارك فقط التونسي شكري الجويني، فعلى مستوى مصر وأفريقيا امتلك الفريق جيلا من النجوم يستطيع أن يفوز وسيقدم أكثر من ذلك، لأنه لا توجد منافسة حقيقية".

وواصل: "فخور بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بالفوز المتتالي في 100 مباراة كأول فريق في التاريخ، وأنا سعيد لأنني أنتمي لهذا الكيان العظيم، وثانيا لانتمائي للعبة الكرة الطائرة، فقد كنت واحدا ممن صنعوا تاريخا للعبة داخل النادي، فالإنجازات بدأت من الجيل الذهبي الذي شاركت معه ثم توالت الإنجازات عبر الأجيال المتعاقبة".

وأتم: "يجب أن يأخذ هذ الإنجاز حقه، وأن يتم الحديث عنه باستمرار، وتنتشر اللعبة بشكل أكبر ويتم الحديث عن إنجازاتها، فهناك العديد من الإنجازات في المراحل السنية للبنين والبنات يجب الحديث عنها، لأن هؤلاء سيكونون يوما ما مستقبل اللعبة في مصر".

الصافي.. صائد البطولات





حمدي الصافي واحد من أبناء الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، صال وجال في جميع البطولات على المستويين الدولي والمحلي وحقق العديد من الإنجازات كلاعب على مدار 18 عاما وكمدرب، حيث وصلت بطولاته كلاعب مع الفريق الأحمر إلى الرقم 37.

وتوج الصافي بـ7 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، و5 ألقاب لبطولة أفريقيا أبطال الكأس، و5 ألقاب للبطولة العربية، و11 لقبا لبطولة الدوري، و9 ألقاب لكأس مصر.

وعلى المستوى الدولي حقق مع منتخب مصر 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا، ولقبين للبطولة العربية، وذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما توج مع الهلال السعودي بلقب دوري أبطال أسيا، إضافة للفوز بالبطولة العربية مع أندية الصفاقسي التونسي، وأهلي جدة السعودي.

وتوج حمدي الصافي بـ20 جائزة فردية في مسيرته وهي أفضل لاعب في أفريقيا 10 مرات، وأفضل لاعب عربي 3 مرات، وأفضل لاعب مصري 6 مرات.

وتولى حمدي الصافي تدريب فريق سيدات الأهلي سنوات وقاده للتتويج بـ5 ألقاب للدوري المصري و5 ألقاب لكأس مصر و4 بطولات أفريقيا للأندية بطلات الدوري ولقبين للبطولة العربية.

وقال الصافي عن الإنجاز العالمي الحالي لفريق رجال الأهلي بقيادة المدرب محمد مصيلحي، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "الحقيقة هو إنجاز كبير صعب أن يتكرر في أي منطقة بالعالم، ويعكس قوة الجيل الحالي، فهو جيل متكامل ويمتلك كل المهارات والفنيات التي تمكنه من تحقيق الإنجازات، بالإضافة لجهاز فني مميز بقيادة محمد مصيلحي، وهو جهاز محترم ومتفاهم مع اللاعبين وقريب منهم، بالإضافة إلى مجلس إدارة يوفر كل الإمكانيات لتحقيق البطولات والإنجازات".

وأضاف: "النادي يجب أن يستفيد من هذا الإنجاز والحدث الكبير بتسليط الضوء إعلاميا عليه، وبالتالي ترتفع القيمة التسويقية للفريق وتسطع إنجازاته مما يعود بالنفع على النادي".

وأتم: "على الجانب الرياضي يجب توثيق هذا الحدث بشكل رسمي، لأنني أعتقد أن هذا الرقم هو الأعلى في جميع الألعاب الرياضية في العالم، ومن الصعب أن يكرره أي فريق، وذلك حتى يظل اسم الأهلي مقترنا بالأرقام القياسية والإنجازات".

مشاركة تونسية مميزة





التونسي شكري الجويني واحد من المحترفين الأربعة الذين شاركوا في الإنجاز الكبير الحالي للأهلي، وقد انضم للقلعة الحمراء موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة من الترجي التونسي لمدة موسم، وحقق معه الثلاثية ببطولات الدوري المصري وكأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وقال الجويني عن هذا الإنجاز، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "فخور بأنني كنت جزءا من هذا الإنجاز، وبالطبع أنا فخور بذلك، فالإنجاز الحالي ليس بغريب عن النادي الأهلي العريق والذي يمتلك تاريخا حافلا من الإنجازات".

وأتم: "أحمد الله أنني شاركت ولو بقليل في 100 انتصار متتالٍ للأهلي في كل البطولات دون هزيمة، فلقد قضيت فترة هي الأفضل في حياتي مع الأهلي الذي أعتبر نفسي فردا من عائلته الكبيرة وأتمنى لهم التوفيق دائما".

إدارة الأهلي تتغنى بالإنجاز





علق مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي وبطل العالم السابق في الكاراتيه وواحد من الأبطال الرياضيين في مصر، على الإنجاز التاريخي الكبير للأهلي بالفوز المتتالي في 100 مباراة لفريق الطائرة بكل البطولات.

وقال مهند، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "فريق طائرة الأهلي حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق، وبصفتي رياضيا فبالطبع أنا فخور بأننا نمتلك هذا الفريق الذي حقق ما لم يحققه أي فريق في العالم في الكرة الطائرة".

وأضاف: "أعرف الفريق جيدا، حيث كنت رئيسا للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال الأخيرة التي نظمها النادي وتشرفت بذلك، وشاهدت تحقيقه اللقب رقم ١٢ في تاريخه كرقم قياسي، وواصل الفريق كتابة اسمه في التاريخ ورفع اسم الأهلي دائما في جميع المحافل، فأنا أفخر به وأوجه لهؤلاء اللاعبين الشكر والتقدير".

وأتم: "النادي يجب أن يستفيد من هذا الإنجاز رياضيا وإعلاميا، فهو يبرز مكانة النادي الكبيرة وتاريخه المشرف رياضيا في كل اللعبات، فهؤلاء الأبطال حققوا ما لم يحققه أي فريق بالعالم، ونحن جميعا سعداء بهذا الحدث الكبير، وأتمنى التوفيق دائما لكل الفرق وكل اللعبات في النادي لاستكمال مسيرة الإنجازات".