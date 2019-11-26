طارق التائب: الهلال أحد أفضل 3 أندية عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الليبي طارق التائب، لاعب الهلال السعودي السابق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بدوري أبطال آسيا، في النسخة الأخيرة التي اختتمت الأحد وتوج بها "الزعيم" للمرة الثالثة في تاريخه، مؤكدا أنه أحد أفضل 3 أندية في الوطن العربي بجانب الأهلي المصري والترجي التونسي، موضحا سر تفوق هذه الأندية.

واستطاع الهلال التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على فريق أوراوا الياباني في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0، في نهائي البطولة.

وقال التائب، في تصريحات تلفزيونية: "‏أوراوا ليس ضعيفا، لكن ‫الهلال‬⁩ أقوى.. استطاع التفوق عليه في جميع المستويات".

وتابع: "‏شخصية ⁧‫الهلال‬⁩ في الذهاب والإياب كبيرة، والهلال دائما ثابت في المنافسة الآسيوية، وهي ليست (مستعصية) عليه".

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وأتم: "عشت هذه الأجواء مع ⁧‫الهلال‬⁩ من قبل وطموحات الزعيم دائمًا كبيرة، وأعتقد أن لاعبي الفريق محظوظون بهذا الاستقبال، فهي أجواء عالمية".

وأكد التائب أن "الهلال واحد من أكبر 3 أندية في الوطن العربي، بجانب الترجي التونسي والأهلي المصري، وهذه الأندية الثلاثة يمكن اعتبارها مؤسسات رياضية بفضل النظام داخلها، وهذا هو سر تفوقها في المقام الأول وليس اللاعبين".



واختتم: "لعبت مع أندية كثيرة، لكن أشعر في ⁧‫الهلال‬⁩ بالانتماء، وأحبه حبا غير عادي، فهو ناد وفّر لي كل شيء".

يذكر أن التائب لعب للهلال في الفترة من 2006 إلى 2009، وتوج معه بلقب كأس ولي العهد السعودي مرتين والدوري المحلي مرة.