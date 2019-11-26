جزيرة بوكيت.. رئة تايلاند السياحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقع جزيرة بوكيت جنوب تايلاند وتسمى بـ"لؤلؤة الجنوب" وهي أكبر جزيرة في تايلاند وأكثرها شهرة، إذ تتميز بطبيعتها الخلابة وتحتوي على تضاريس متنوعة من جبال وتلال وغابات وشواطئ رملية طويلة، وكذلك بحيرات ومصبات لأنهار صغيرة. وتعتبر من أجمل جزر السياحة في تايلاند.

الكثيرون يعتبرون هذه الجزيرة الوجهة الذهبية للشواطئ الرائعة، إذ تمتلك الكثير من الشواطئ المذهلة، وفي مقدمتها شاطئ باتونج، الذي يصنف ضمن الأفضل للعائلة والأسرة، خاصة مع كونه على مقربة من جميع مناطق الجذب الرئيسية.

كما أنها من أفضل الأماكن التي يمكنك الاستمتاع بالتسوق فيها وخاصة في باتونج، حيث يمكنك أن تجد أي شيء تحتاجه من الأحذية والملابس والعطور والألعاب، وحتى الهدايا التذكارية واللوحات الزيتية.

وأهم ما يميز هذه المدينة التي تتماشى مع العديد من الأذواق والثقافات المختلفة، امتلاكها عديد من أكشاك الباعة المتجولين ومحلات المكرونة المحلية، ومطاعم المأكولات البحرية. بجانب وجود الشارع الشعبي، وهو يُعد أحد الشوارع العالمية بوسط المدينة الذي يبلغ طوله 350 مترًا.

وأيضًا يمكنك الاستمتاع بخليج بان ناه وهو من أفضل الأماكن السياحية في بوكيت حيث يمتد على مساحة واسعة تقدر بـ400 كيلومتر في بحر إندامان الواقع بين مدينة بوكيت وشبه جزيرة مالاي بينسولا جنوبي تايلاند، يتميز هذا الخليج باحتوائه على الكثير من الكهوف الرائعة التي يعود تاريخ تكونها إلى آلاف السنين.