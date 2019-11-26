- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر الفرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الخليج العربي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.