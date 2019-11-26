الظروف المخففة لعقوبة جريمة غسل الأموال

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت النيابة العامة عن الظروف المخففة للعقوبة في جرائم غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة إن إبلاغ مرتكبي جرائم غسل الأموال للسلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل علمهم بها، يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.

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وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.

وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.

وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.

وقالت النيابة العامة في هذا الصدد : استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.

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