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2019-11-26 التحالف يطلق سراح 200 أسير حوثي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه أطلق سراح 200 أسير من التابعين لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

ولفت التحالف إلى تنظيم رحلات جوية من صنعاء لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. شارك الخبر

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