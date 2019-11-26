2019-11-26

إغلاق مستودعات أدوية بيطرية غير مرخصة في الحفر

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها الخاصة بإغلاق ثلاثة مستودعات تابعة لشركات موزعة للأدوية البيطرية بمحافظة حفر الباطن.

Advertisements

وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة من قبل فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وفريق من هيئة الغذاء والدواء من المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك على خلفية نفوق عدد كبير من الإبل بسبب علاج مستورد تم الحصول عليه من إحدى الصيدليات بالمحافظة.