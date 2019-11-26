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إغلاق مستودعات أدوية بيطرية غير مرخصة في الحفر

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-11-26

إغلاق مستودعات أدوية بيطرية غير مرخصة في الحفر

بعد نفوق إبل عولجت بدواء مستورد

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها الخاصة بإغلاق ثلاثة مستودعات تابعة لشركات موزعة للأدوية البيطرية بمحافظة حفر الباطن.

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وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة من قبل فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وفريق من هيئة الغذاء والدواء من المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك على خلفية نفوق عدد كبير من الإبل بسبب علاج مستورد تم الحصول عليه من إحدى الصيدليات بالمحافظة.

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