"التعليم" تدعو "السعودية للكهرباء" للاستمرار في تدريب منسوبيها وتوعية الطلاب لمكافحة الحرائق وآثارها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دعت وزارة التعليم الشركة السعودية للكهرباء للاستمرار في التعاون المثمر بينهما في تدريب منسوبي الوزارة، ممثلي وممثلات السلامة من منسوبيها، وتوعية الطلاب في باقي مناطق ومحافظات المملكة، بعد نجاح البرامج التدريبية والحملات التوعوية التي نفذتها الشركة بالتعاون مع الوزارة في عدد من المدارس في مناطق ومحافظات عدة في المراحل الثلاث السابقة.

وشكرت الوزارة الشركة على الجهود المبذولة في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة معها، وقال الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مساعد وزير التعليم، "إن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية عن السلامة التوجيهية وتقييم المخاطر لمنسوبي الأمن والسلامة المدرسية في إدارات التعليم، وتنفيذ حملات توعوية متنقلة في عدد من مدارس التعليم العام، تهدف إلى تعريف الطلاب بوسائل السلامة والتعامل مع مخاطر حوادث الكهرباء، تحت إشراف دائرة المسؤولية الاجتماعية في الشركة، والإدارة العامة للأمن والسلامة في الوزارة، كان له جميل الأثر لدى الفئة المستهدفة".