السعودية | الرياض.. "سلام" تطور 20 مدرباً في التعايش والحوار

شكرا لقرائتكم الرياض.. "سلام" تطور 20 مدرباً في التعايش والحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ مشروع سلام للتواصل الحضاري بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID) اليوم في الرياض، بتطوير 20 مدرباً معتمداً من فئات متنوعة على مبادئ التنوّع والقبول والاندماج، واحترام الآخر، وتزويدهم بالمهارات الأساسية ليكونوا داعمين لمفاهيم الحوار والتعايش والتواصل الحضاري خصوصاً في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك اعتماداً على الدليل التدريبي لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID). وسيتم اتباع هذا التدريب للمشاركين على يد كفاءات دولية وخبرات عالية المستوى لتمكينهم من نشر المعرفة التواصلية والحوارية داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

ويستهدف اللقاء ممارسي الحوار، لتزويدهم بمهارات تدريبية جديدة بهدف تشجيع الاعتدال والتفاهم المتبادل بين الثقافات، وكذلك مكافحة العنف والتطرّف من أجل تعزيز التعايش والقيم المشتركة.

يُشار إلى أن مشروع "سلام للتواصل الحضاري"، يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للسعودية، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، ويصدر أبحاثاً معمّقة ودراسات حول عددٍ من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة وسبل تعزيز التواصل بين الثقافات.