السعودية | تطبيق ضريبة 50% على المشروبات المحلاة في السعودية

شكرا لقرائتكم تطبيق ضريبة 50% على المشروبات المحلاة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، وذلك بدءاً من الأحد القادم 1 ديسمبر 2019م، حيث جاء التطبيق بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عباره عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

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وأفادت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك لعددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

الهيئة العامة للزكاة

وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني GAZT.GO.SA لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية ولتبسيط مفهوم المشروبات المحلّاة من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي @GAZT_KSA أو البريد الإلكتروني [email protected]