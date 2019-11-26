شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض.. والمخابرات الأمريكية تستنفر..ماذا يجري؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة ثقيلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة! اكتشفت ‘‘ليلة الدخلة‘‘ أن عريسها من ‘‘المثليين والشواذ‘‘.. فلجأت إلى حيلة شيطانية لا تخطر على بال إبليس؟؟!

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