منافذ تأجير السيارات ترفع شعار للرجال فقط

على الرغم من مرور أكثر من عامين على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح مراكز التدريب أمامها ما أثبت جدارتها ، إلا أن قيادتها لا زالت تواجه الرفض من جانب البعض .
وكشفت جولة على مكاتب تأجير المركبات رفض الكثير منها التعامل مع النساء خوفاً من ضعف مهارات القيادة لديهن مما يجعل صاحب المكتب يدعي تعطل النظام .
وتدعي منافذ التأجير نفس الأمر بالنسبة لعملاء اليوم الواحد بسبب صعوبة توفر مواقف سيارات وقلة العائد المادي .
وعلى جانب آخر ترتكب تلك المكاتب خطأ شائع بتحميل المستأجر قيمة تحمل الحوادث المرورة حتى وإن كان تأمين المركبة شاملاً، مما يعتبر مخالفاً ، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع نشاط المكاتب تحت المجهر لرفع المخالفات.
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