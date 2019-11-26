ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداً

نقلت قناة العربية أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيزور الإمارات غداً.

وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان زار الإمارات السبت الماضي، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقدم الأمير خالد خلال زيارته تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.