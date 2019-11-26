السعودية اليوم / الفريدي يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل



المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

رفع رئيس كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة الشيخ بدر ناصر الفريدي, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب الشيخ الفريدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على دعمه ومساندته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يُعينه على أداء مهامه.

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، وأن يُعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يُديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.

// انتهى //

16:53ت م

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المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسرفع رئيس كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة الشيخ بدر ناصر الفريدي, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشر بوزارة العدل, مُعبراً عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية.وأعرب الشيخ الفريدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على دعمه ومساندته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يُعينه على أداء مهامه.ودعا معاليه الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، وأن يُعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يُديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //16:53ت م0224

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