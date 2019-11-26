السعودية اليوم / مدني الوجه ينفذ فرضية حريق بمستشفى أبو راكة



الوجه 29 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه اليوم , فرضية حريق وهمي في مستشفى مركز أبو راكة التابعة لمحافظة الوجه ، وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة وتطبيق الخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة ملازم أول رافع بن زايد العمري , بأنه تم إجراء تجربة الحريق الوهمي، ونتج عنه إخلاء جزئي للمستشفى ، كما نتج عن الحادث إصابة واحدة بسيطة، تم التعامل معها في حينه.

وأفاد بأن الدفاع المدني، ساهم بفرقة إطفاء وإنقاذ، بمشاركة قطاع حرس الحدود والشرطة والفرق الإسعافية من هيئة الهلال الأحمر ومندوب من شركة الكهرباء والأمن والسلامة بالمنفذ وقد تم توجيه جميع الإدارات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه، بتنسيق تام وتكامل لتوحيد الجهود وتزويد منسوبي الجهات المشاركة بالخبرات وقياس مستوى التعاون بين تلك الإدارات.

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16:46ت م

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