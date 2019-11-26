السعودية اليوم / القوات البحرية تواصل تمرين السيف الأزرق 2019م مع نظيرتها القوات البحرية الصينية بجدة



جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

واصلت القوات البحرية الملكية

ونفذت القوات المشاركة العديد من الأنشطة التدريبية والتي شملت رماية قناصة وإنزال سريع من"البرج"ومن "طائرة السوبر بوما" ورماية من البرج ، ورماية من الطائرة ، بالإضافة الى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي ، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن ، وغيرها من التدريبات العسكرية.

ويأتي التمرين بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية ، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات ، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة ، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية ، والقوات البحرية الصينية الشعبية ، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية ، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.

// انتهى//

16:26ت م

0214



جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسواصلت القوات البحرية الملكية السعودية ، ممثلةً في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة تنفيذ ، التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 م" ، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية ، الذي انطلقت مناوراته الأسبوع الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.ونفذت القوات المشاركة العديد من الأنشطة التدريبية والتي شملت رماية قناصة وإنزال سريع من"البرج"ومن "طائرة السوبر بوما" ورماية من البرج ، ورماية من الطائرة ، بالإضافة الى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي ، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن ، وغيرها من التدريبات العسكرية.ويأتي التمرين بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية ، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات ، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة ، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية ، والقوات البحرية الصينية الشعبية ، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية ، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.// انتهى//16:26ت م0214

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