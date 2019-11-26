السعودية اليوم / الدكتور العواد يناقش مع مسؤولين بلجيكيين آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم , سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور، ووفدًا بلجيكيًا برئاسة المديرة العامة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كالستر.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في دعم مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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16:23ت م

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