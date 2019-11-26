السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرم 30 فائزًا وفائزة بجائزة الخضير للأداء المتميز في تعليم القصيم



بريدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, حفل تكريم 30 فائزاً وفائزة بجائزة محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بدورتها الرابعة، على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة، بحضور داعم الجائزة الوجيه محمد بن إبراهيم الخضير، ومدير عام التعليم بالمنطقة صالح الجاسر، ومستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني, ورجل الأعمال خالد الخضير، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية والقيادات التعليمية بالمنطقة.

وعزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل, تلا ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عاصم التويجري، ثم قدم عرض مرئي تناول مسيرة جائزة محمد الخضير للأداء التميز خلال الأربع سنوات، والتي كرم من خلالها 112 فائزاً وفائزة, واستفاد من برامجها ومناشطها 886 مستفيدا, وساهمت في عكس أهداف رؤية المملكة الطموحة تحقيقًا لميدان تعليمي منتج، يتطلع إلى التميز, تلا ذلك قدم مقطع مصور بعنوان "أنا مميز" يحكي أهمية المشاركة في المناشط التنافسية، وضرورة الدخول في ميادين التجديد والتغيير نحو الجودة في الأداء، وإبراز القدرات والمواهب لتحقيق الغايات والتطلعات.

وأعرب محمد بن خالد الخضير في كلمة داعم الجائزة، عن جزيل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم؛ لدعمه للتميز والمتميزين، مباركًا للفائزين والفائزات، مؤكدًا أن الجائزة وجدت لتعزز الكفاءات وتشجع ثقافة الأداء المتميز بمبلغ يزيد عن مليوني ريال، منوهًا على أن هذا الدعم هو واجب وطني, كما قدم شكره لإدارة تعليم القصيم على إيجاد البيئة المناسبة لمثل هذه الجوائز والمبادرات الوطنية، والشراكات المجتمعية المثمرة.

ثم أنشد طلاب وطالبات مدارس التربية النموذجية ببريدة ثلاث مقطوعات شعرية تتناول "وطن الشموخ"، ولوحة "وجه القصيم" لتبيان دعم أمير المنطقة للتعليم، وعرض "شكرًا للخضير" نظير دعمه للجائزة وأثرها جائزته الإيجابي في الميدان التعليمي.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة القصيم 30 فائزاً وفائزة بمسارات وفئات جائزة الخضير للتميز في قطاعي البنين والبنات, كما كرّم سموه داعم الجائزة الوجيه محمد بن إبراهيم الخضير، ونجله خالد الخضير, وفريق العمل وشركاء النجاح.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أن من نعم الله على هذه البلاد وجود نماذج وطنية تعكس الانتماء الحقيقي والمحب للوطن والقيادة، مشيداً بما يقدمه الشيخ محمد الخضير ومنذ سنوات بدعم هذه الجائزة وغيرها من المبادرات الأخرى, مؤكداً على أن توسع هذه الجائزة لتشمل عموم المنطقة يعكس حرصاً من داعمها على أن تشمل اكثر عدد ممكن من المتميزين والمتميزات من أبناء هذه المنطقة, مبيناً سموه على أن هذه البلاد بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ فخورة برجالها وأبناءها البررة الذين يستشعرون أهمية التعليم كونه الأداة الحقيقية والوسيلة لتطور الأمم, مقدماً شكره لمدير تعليم المنطقة صالح الجاسر ولكافة منسوبي التعليم بالمنطقة على تفعيلهم هذه الجوائز واعطائها لمن يستحقها بكل عدل وانصاف, مؤكداً على أن المعلم له دور كبير وعلينا إعطاءه مزيداً من التشجيع والتحفيز عبر مثل هذه الجوانب والجوائز الإيجابية والخادمة للوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه، قدم مدير عام التعليم صالح الجاسر لسمو أمير القصيم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة عرفانًا بدعمه لقطاع التعليم بالمنطقة، مثمنًا لسموه وقفاته الداعمة والمحفزة للميدان التعليمي، وجهوده التي أثمرت عن تعدد الإنجازات وتواصل النجاحات, مؤكداً على أن ما يقدمه الوجيه محمد الخضير، تجاه التعليم في دعم التفوق والتميز التعليمي، يعكس معنى الانتماء الحقيقي تجاه الوطن، ويؤكد أهمية وفاعلية شراكة جائزة الخضير للتميز، ويبرز الأثر العظيم للجائزة على الميدان التعليمي، مقدرًا في ذات الوقت لرجل الأعمال خالد بن محمد الخضير متابعته وحرصه على نجاح الجائزة.

// انتهى //

15:51ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرم 30 فائزًا وفائزة بجائزة الخضير للأداء المتميز في تعليم القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.