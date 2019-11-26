السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس القطاع الأوسط للشركة الكهرباء



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم,رئيس القطاع الأوسط للشركة

واستعرض الماضي جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.

وبحث سمو نائب امير منطقة الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشرون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

// انتهى //

15:47ت م

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الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم,رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.واستعرض الماضي جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.وبحث سمو نائب امير منطقة الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة .حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشرون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .// انتهى //15:47ت م0189

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