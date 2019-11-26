شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تواصل تمرين السيف الأزرق مع نظيرتها الصينية والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت القوات المشاركة العديد من الأنشطة التدريبية والتي شملت رماية قناصة وإنزال سريع من"البرج"ومن "طائرة السوبر بوما" ورماية من البرج ، ورماية من الطائرة ، بالإضافة الى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي ، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن ، وغيرها من التدريبات العسكرية.
ويأتي التمرين بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات ، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.
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