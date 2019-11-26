"الخمسة الكبار" في دبي.. يجمع 60 دولة بأهم معرض لقطاع البناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق في دبي معرض "الخمسة الكبار" الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط في قطاع البناء، وتشارك في المعرض 2390 شركة من 60 دولة، حيث تستمر فعالياته من 25 حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قال حسين عبدالخالق مدير المبيعات في المعرض إن "الخمسة الكبار" يضم تحت مظلته 6 معارض متخصصة في قطاعات المعدات الثقيلة والخرسانة والتدفئة والتهوية والتكييف والأحجار والرخام والطاقة الشمسية والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.

واعتبر عبدالخالق أن أهمية المعرض تكمن أولا في وجوده بدبي، حيث الوجهة المثالية والرائدة في قطاع البناء بالمنطقة، فضلاً عن تمكين المتخصصين في هذا القطاع من الحصول على خبرات ومنتجات من جميع أنحاء العالم.

وساهم المعرض منذ بدايته عام 1979 في إطلاق مئات الآلاف من المنتجات، والترويج لها في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وكان بمثابة بوابة العبور للشركات العالمية نحو أسواق الشرق الأوسط.