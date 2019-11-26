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فيديو.. سائق يهدد فتاة بالقتل في حافلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضاربًا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط، هدد سائق فتاة بالضرب والقتل داخل إحدى الحافلات، حيث أظهر مقطع فيديو متداول السائق وهو يهدد الفتاة بمصير فتاة أخرى ضربها فتم نقلها عبر الإسعاف بقوله: “حكومة جات نفس ما فيه إسعاف شالوها”.
وهدد السائق الفتاة باستدعاء أخواته بالقول إن لديه 4 أخوات يمكن أن يساندنه في كل الأحوال.
وتسبب الفيديو في حالة من الاستياء وسط مطالبات بالتصدي لمثل هذه السلوكيات وكشف حقيقة المقطع ومحاسبة الوافد.
ولم يتضح تاريخ ولا مكان توثيق المقطع.
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