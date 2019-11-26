السعودية | وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:20 مساءً, 26 نوفمبر 2019 م
المناطق - واس
وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها وتعزيز رسالتها، على أن ترفع نتائجها إلى سموه خلال 30 يوماً.
ووجه سموه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، كما شدد على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.
وجاء في توجيه سمو وزير الثقافة التأكيد على أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في توظيف المقومات الإستراتيجية للمملكة، وإبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودولياً رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.
وكانت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة سمو وزير الثقافة نجحت في مهمة ترشح المملكة العربية السعودية في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخاب المملكة في عضوية المجلس وحصولها على أعلى الأصوات في مجموعتها العربية، وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم
يذكر أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تتبع لها مندوبيات المملكة في كل من: المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) .
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