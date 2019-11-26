شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السعودية وجمعية التأمين البحرينية تتبادلان الخبرات في قطاع المركبات والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت " نجم " لخدمات التأمين خبراتها في قطاع التأمين على المركبات وما وصلت إليه من تقدّم تقني، على طاولة لقاء جمعها بجمعية التأمين البحرينية يوم الأحد الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

واستعرض الجانبان اللذان ترأسهما كل من الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لنجم، و عبدالحميد العمادي مدير عام جمعية البحرين للتأمين، كل السبل الكفيلة لتعزيز التعاون فيما بينهما، لتطوير خدمات قطاع التأمين على المركبات في البلدين، و تعزيز الخبرة السعودية المنطلقة والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، من أجل طرق أكثر أمناً وسلامة تساهم في الارتقاء بجودة الحياة.

ولفت الدكتور محمد السليمان إلى أن «الخبرة العريقة التي كوّنتها نجم، أصبحت محط أنظار واهتمام العديد من الشركات على مستوى الحلول التقنية والتشغيلية المختصة بالأنظمة المرورية في الدول الخليجية». وقدّم الشكر والتقدير إلى رئيس جمعية التأمين البحرينية ومدير عام الشركة المتحدة للتأمين الأستاذ عبد الحميد العمادي على «هذه الدعوة الكريمة لمشاركة نجم في هذا اللقاء الذي يُشكّل أهمية كبيرة، من أجل تبادل خبراتها مع نجم التي اكتسبتها منذ تأسيسها سنة ٢٠٠٧م بكفاءات سعودية، غير أنها قامت بخطوات تطوير داخلية تجسّدت في إطلاق هوية مؤسسية جديدة تعكس أهدافها الاستراتيجية في نشر السلامة المرورية والتوعية التأمينية، وتقديم خدمة متميزة لمختلف فئات المجتمع، ولتحقيق بيئة اقتصادية وتجارية آمنة ومستدامة».

ورحّب السليمان بكل ما يساهم لتبادل الخبرات بين الأشقاء في دول الخليج، مشيراً إلى أن ما تم مؤخراً بتوقيع الاتفاقية مع شركة ساعد المختصة بالأنظمة المرورية في دولة الإمارات العربية، هو أحد مؤشرات ذلك الاهتمام، لأجل تطوير بيئة وأمن السلامة المرورية في المنطقة. وأثنى على الجهود التي تقوم بها البحرين في مجال السلامة المروية والتوعية التأمينية، مؤكداً أن هذا اللقاء سيضيف قيمة فعلية لكل الجهات العاملة في قطاع التأمين.

يذكر أن جمعية التأمين البحرينية تضم حوالي 50 عضواً، إضافة إلى العديد من شركات التأمين المحلية والأجنبية وإعادة التأمين والوسطاء ومقدّمي الخدمات، وتهدف إلى الجمع بين صنّاع قطاع التأمين لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون لنمو القطاع، وتعمل على إيجاد وعي أفضل بالتأمين لمختلف شرائح المجتمع. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للتأمين هي الشركة التي تقوم بالتأمين على المركبات العابرة لجسر الملك فهد.