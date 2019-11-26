شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون : تطوير اللجنة الوطنية للثقافة يعكس طموحات القيادة والان نبدء بالتفاصيل

-تطوير السياسات والإجراءات والحوكمة يؤكد أهمية تعزيز مستقبل عمل اللجنة جاء توجيه سمو وزير الثقافة بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ليكعس طموحات القيادة الرشيدة والإنجازات السعودية على كافة الأصعدة٠ وقال مراقبون إن توجيه سمو وزير الثقافة على ضرورة تطوير السياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل في اللجنة الوطنية للتربية يؤكد أهمية تعزيز مستقبل عمل اللجنة. وأكدوا أنه من المقرر أن تدرس لجنة التطوير عدة جوانب في آليات عمل اللجنة الوطنية مثل الاستفادة من عضويات المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية.

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