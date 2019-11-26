ست مهام لتطوير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعكس توجيه وزير الثقافة بدر بن عبدالله، الخاص بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وسبل تطويرها، رغبة رسمية أكيدة في تعزيز دورها في المستقبل.

ورغم فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو، إلا أن وزير الثقافة يؤكد من خلال توجيهه على ضرورة تطوير السياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل في اللجنة.

Advertisements

وستدرس اللجنة المختصة عدة جوانب في آليات عمل اللجنة الوطنية مثل:

الاستفادة من عضويات المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة

تفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة

العمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية

إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل

وتحديد أجندة الأولويات الوطنية

وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.

كما يعكس حرص رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة على مراقبة أداء اللجنة وتطويرها، بما ما يواكب طموحات القيادة الرشيدة والإنجازات السعودية على كافة الأصعدة حيث سيتم الرفع لسموه بنتائج أعمال اللجة خلال 30 يومًا.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تتبع لها مندوبيات المملكة في كل من: المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

شارك الخبر







