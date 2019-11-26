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#المراعي تدعم الحياة الفطرية بـ 300 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت شركة المراعي دعمًا لصندوق دعم الحياة الفطرية قيمته 300 ألف ريال سعودي وذلك ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية والذي يعد الحفاظ على البيئة إحدى محاوره الرئيسية.
وفي لقاء عُقد بمقر الهيئة السعودية للحياة الفطرية، سلم عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي، قيمة الدعم للدكتور هاني بن محمد تطواني نائب رئيس الهيئة الذي أشاد بدور المراعي الداعم لجهود دعم الحياة الفطرية والشراكة الممتدة للسنوات بين الهيئة والمراعي.
قال عبدالله العتيبي : “إن الحفاظ على البيئة أحد أولوياتنا في المراعي، وعليه فإننا ندعم العديد من المبادرات في هذا الإطار، كما نطبق العديد من الممارسات التي تقلل من الأثر البيئي للشركة” مضيفًا: “إن الشركة أطلقت مؤخرًا تقريرها للاستدامة والذي يعد الأول من نوعه لشركة تعمل في مجال صناعة الأغذية بالمنطقة والذي يؤطر للممارسات الشركة في الحفاظ على البيئة”.
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