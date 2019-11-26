تدشين لجنة تجديد بطاقات القبائل النازحة بالحفر

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم الثلاثاء، مقر جوازات الحفر وكان في استقباله مدير فرع الجوازات العميد نافع فهد الحربي وعدد من ضباط وأفراد الإدارة.

وقدم مدير الجوازات شرحًا مفصلًا عن آلية العمل والإجراءات المتخذة لضمان استمرار العمل وعدم التأخر في إنهاء المعاملات.

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ودشّن سموه خلال الزيارة عمل اللجنة المختصة بتجديد حاملي بطاقات القبائل النازحة المنتهية لعام ١٤٤٠هـ واجتمع بعد ذلك بمدير جوازات المحافظة وأعضاء اللجنة المكلفة من ضباط وأفراد وحثهم على إنجاز العمل والحرص حسن التعامل مع الجميع وخدمة الوطن بما يليق وعدم التهاون فيما يضر أمنه، كما سلم سموه بطاقة تجديد لأحد المستفيدين.

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