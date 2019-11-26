- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم تدشين لجنة تجديد بطاقات القبائل النازحة بالحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدشين لجنة تجديد بطاقات القبائل النازحة بالحفر
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم الثلاثاء، مقر جوازات الحفر وكان في استقباله مدير فرع الجوازات العميد نافع فهد الحربي وعدد من ضباط وأفراد الإدارة.
وقدم مدير الجوازات شرحًا مفصلًا عن آلية العمل والإجراءات المتخذة لضمان استمرار العمل وعدم التأخر في إنهاء المعاملات.
ودشّن سموه خلال الزيارة عمل اللجنة المختصة بتجديد حاملي بطاقات القبائل النازحة المنتهية لعام ١٤٤٠هـ واجتمع بعد ذلك بمدير جوازات المحافظة وأعضاء اللجنة المكلفة من ضباط وأفراد وحثهم على إنجاز العمل والحرص حسن التعامل مع الجميع وخدمة الوطن بما يليق وعدم التهاون فيما يضر أمنه، كما سلم سموه بطاقة تجديد لأحد المستفيدين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين لجنة تجديد بطاقات القبائل النازحة بالحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.