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غرانت يحطم الرقم القياسي بمعرض السيارات

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2019-11-26

غرانت يحطم الرقم القياسي بمعرض السيارات

كسر رقمه السابق الذي حققه 2015

متابعات الخليج 365 - الرياض

حطم رجل المخاطر البريطاني تيري غرانت، الرقم القياسي العالمي وحصل على شهادة جينيس لأعلى لفة سيارة هوت ويلز، في محاولته الأولى التي نفذها في معرض الرياض للسيارات.

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ونفذ غرانت المحاولة وسط دعم كبير من زوار المعرض ومن فريقه الفني، حيث استطاع كسر رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2015م وكان بارتفاع 19 مترًا، لكنه عاد وتجاوزه في محاولته التي تمت في معرض الرياض، عندما وصل إلى ارتفاع 19.49 متر، وبذلك يصبح غرانت مجددًا صاحب أطول لفة بالسيارة في العالم.

ويقود تيري غرانت سيارة جاغوار إف بيس، صُنعت بمواصفات خاصة لخوض هذا التحدي، حيث تم تخفيف وزنها، وإزالة قطع الكماليات لتتمكن السيارة من إكمال لفة هوت ويلز دون عوائق، وهذا ما تحقق في تجربته الأولى في موسم الرياض.

وكانت منطقة “معرض الرياض للسيارات” قد دشنت فعالياتها يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وستستمر في استقبال الزوار حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.

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