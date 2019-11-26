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2019-11-26 13 ألف طالب يستفيدون من حملة السكري حملة توعوية لوزارة الصحة متابعات الخليج 365 - القصيم اختتم التجمع الصحي بالقصيم، الحملة التوعوية بمرض السكري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، والتي استهدفت طلاب وطالبات المدارس لرفع الوعي حول تأثير داء السكري. Advertisements وبينت الإحصاءات بأن الحملة استفاد منها 13681 طالبًا وطالبة، و1598 معلمًا ومعلمة يمثلون 106 مدارس. ويسعى التجمع الصحي بالمنطقة، للعمل على عدة مسارات توعوية تشمل جميع شرائح المجتمع، بهدف زيادة الوعي للوقاية من الأمراض، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة كالحملات الصحية التثقيفية، وحملات تعزيز الصحة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030. شارك الخبر







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