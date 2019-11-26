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تدشين نظام الرصد المتحرك بحفر الباطن

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2019-11-26

تدشين نظام الرصد المتحرك بحفر الباطن

لرصد مخالفات السرعة المرورية

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

تأكيداً لما نُشر عبر “متابعات الخليج 365” تحت عنوان “رصد المخالفات المرورية آليًا في حفر الباطن.. قريبًا” المنشور بتاريخ 2019/10/08 ، دشّن سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود بمقر المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية “السرعة” بالسيارات المدنية.

واستمع المحافظ خلال حفل التدشين لشرح مفصل من مدير مرور حفر الباطن العقيد ضافر سعد الشهري، والذي تناول دور عمل الآلية والخطوات التي سوف تتبع من خلال الرصد، وعن كيفية التعامل مع المخالفين.

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واطلع المحافظ أيضاً على أحدث التجهيزات في المركبات التي ستتولى رصد المخالفات، داعياً قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 

 

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