توجيه من وزير الثقافة بشأن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - واس

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وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها، على أن ترفع بنتائجها إلى سموه خلال 30 يوماً.

وستعمل اللجنة المختصة على تقييم الوضع الراهن وفرص التطوير، مع إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.

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