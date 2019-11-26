شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة السطو المسلح في «تبوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك قبضت على 3 أشخاص قاموا بالسطو المسلح على محل تموينات في قرية الخريطة «125 كم عن تبوك».

وكانت "الخليج 365" قد نشرت فيديو للمسلحين الثلاثة الملثمين الذين سطوا على محل التموينات، وسلبوا المبالغ الموجودة في صندوق المحاسبة، وأن الجهات الأمنية تبحث عن الجناة، فيما وثقت كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل دخول 3 شُبان للتموينات الساعة 5:16 صباحاً مستغلين قلة الحركة في المنطقة، حيث قاموا بالاستيلاء على صندوق المحاسبة، بينما أظهرت الكاميرات مُحاسب التموينات وهو يختبئ خلف الأرفف.