السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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واصلت قناة "فعاليات" بثها التجريبي على تردداتها المختلفة، في إطار سعيها لتغطية الأحداث والمناسبات والمبادرات والأنشطة التي تنفذها الجهات الحكومية وغير الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لتسليط الضوء عليها وإبرازها بمختلف مجالاتها وأشكالها وتخصصاتها، بهدف تعريف الجمهور بها وتكثيف تفاعله معها وارتياده لها.
وتأتي القناة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن منظومة إعلامية أسستها وزارة الإعلام، بتوجيه من الوزير الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وتشمل موقع "فعاليات" الالكتروني، وتطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال، وحساب "فعاليات" على منصة "تويتر"، لتحقيق الأهداف من خلال التكامل والانتشار.
وتسعى قناة "فعاليات" لتوفير التغطيات للفعاليات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، والتي لا تحصل على فرصة مناسبة في التغطيات والانتشار الإعلامي، كما تعمل وفق خارطة برامج وجدولة للفعاليات والمناسبات، ضمن آلية التنسيق والتكامل التي تعنى بتغطيتها ونقلها عبر أثيرها.
رابط الموقع الالكتروني لـ"فعاليات"
https://faaliat.sa/
رابط حساب "فعاليات" على "تويتر"
https://twitter.com/Faaliat
رابط تحميل تطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال
https://apps.apple.com/sa/app/faaliat-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1458760973
ترددات بث قناة "فعاليات"
Arabsat badr :
Sd
FREQ.12015 MHZ
POL V
S/R 27500
MODULATION DVBS/QPSK
FEC3/4
===============
Arabsat badr 4
HD
FREQ.12149 MHZ
POLH
S/R 27500
Mod. DVBS2/8PSK
FEC 5/6
=============
Arabsat badr 4
Bade7
FREQ. 11230 MHZ
POLH
S/R 27500
Mod.DVBS2/8PSK
FEC5/5
كانت هذه تفاصيل خبر قناة "فعاليات" تواصل البث التجريبي لإبراز الأنشطة والمبادرات الحكومية وغير الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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