قناة "فعاليات" تواصل البث التجريبي لإبراز الأنشطة والمبادرات الحكومية وغير الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت قناة "فعاليات" بثها التجريبي على تردداتها المختلفة، في إطار سعيها لتغطية الأحداث والمناسبات والمبادرات والأنشطة التي تنفذها الجهات الحكومية وغير الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لتسليط الضوء عليها وإبرازها بمختلف مجالاتها وأشكالها وتخصصاتها، بهدف تعريف الجمهور بها وتكثيف تفاعله معها وارتياده لها.

وتأتي القناة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن منظومة إعلامية أسستها وزارة الإعلام، بتوجيه من الوزير الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وتشمل موقع "فعاليات" الالكتروني، وتطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال، وحساب "فعاليات" على منصة "تويتر"، لتحقيق الأهداف من خلال التكامل والانتشار.

وتسعى قناة "فعاليات" لتوفير التغطيات للفعاليات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، والتي لا تحصل على فرصة مناسبة في التغطيات والانتشار الإعلامي، كما تعمل وفق خارطة برامج وجدولة للفعاليات والمناسبات، ضمن آلية التنسيق والتكامل التي تعنى بتغطيتها ونقلها عبر أثيرها.

رابط الموقع الالكتروني لـ"فعاليات"

https://faaliat.sa/

رابط حساب "فعاليات" على "تويتر"

https://twitter.com/Faaliat

رابط تحميل تطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال

https://apps.apple.com/sa/app/faaliat-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1458760973

ترددات بث قناة "فعاليات"

Arabsat badr :

Sd

FREQ.12015 MHZ

POL V

S/R 27500

MODULATION DVBS/QPSK

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FEC3/4

===============

Arabsat badr 4

HD

FREQ.12149 MHZ

POLH

S/R 27500

Mod. DVBS2/8PSK

FEC 5/6

=============

Arabsat badr 4

Bade7

FREQ. 11230 MHZ

POLH

S/R 27500

Mod.DVBS2/8PSK

FEC5/5