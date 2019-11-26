السعودية | تفعيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالسعودية

شكرا لقرائتكم تفعيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الثلاثاء، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وسبل تطويرها وتعزيز رسالتها، على أن ترفع نتائجها خلال 30 يوماً.

ووجه وزير الثقافة اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، كما شدد على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.

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وجاء في التوجيه التأكيد على أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في توظيف المقومات الإستراتيجية للمملكة، وإبراز وتعزيز مكانة السعودية إقليميا ودولياً رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.

اليونسكو

وكانت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير الثقافة نجحت في مهمة ترشح السعودية في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخاب المملكة في عضوية المجلس وحصولها على أعلى الأصوات في مجموعتها العربية، وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تتبع لها مندوبيات المملكة في كل من: المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).