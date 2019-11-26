السعودية | حفل مميز لحسين الجسمي بالرياض.. بثه الحضور على مواقع التواصل

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شكرا لقرائتكم حفل مميز لحسين الجسمي بالرياض.. بثه الحضور على مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - في ليلة، أجمعت الآراء على أنها حفلة خيالية بكل المقاييس، أكد الفنان حسين الجسمي نجاحه مجدداً ونجوميته لدى الجمهور السعودي.
وتفاعل جمهور الحفل الذي قدمّه الجسمي ضمن "موسم الرياض" في "مركز فهد الثقافي" في الرياض مع كل الأغنيات التي أداها الفنان، في ليلة طربية مميزة.
وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو وليد فايد. وشارك الجمسي في الحفل أصيل أبو بكر وبلقيس أحمد. وقدم الثلاثي بشكل "تريو" أغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم "يا زارعين العنب".
وقدّم الجسمي مجموعة متنوعة من أغنياته، متنقلاً عبر ألوان موسيقية عربية نجح بها.
كما أدى الفقرة الختامية من الحفل على آلة البيانو، مغنياً وعازفاً أغنيات متعددة وسط تفاعل الجمهور الذي نقل الحفل مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة الموبايل.
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