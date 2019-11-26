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عدن - ياسمين التهامي - غادر المنتخب الوطني السعودي من مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، في أول رحلة طيران مباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عامين.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر"، مساء الإثنين: "غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول عبر طائرة خاصة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي 24".

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وأخيرًا.. السعودية تكسر الحظر وتنفذ رحلة طيران مباشرة إلى قطر



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ويعد هذا هو أول كسر للحظر الجوي الذي أعلنت السعودية فرضه على قطر منذ بداية الأزمة الخليجية في يونيو 2017.

والإثنين، وصلت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، قطر، للمشاركة في منافسات بطولة كأس خليجي 24، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها الثلاثاء، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل.

وجاءت مشاركة الثلاثي الخليجي، كتطور مفاجئ، رغم قرار سابق لهم بمقاطعة البطولة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بوصول بعثتي منتخب السعودية والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار حمد الدولي، وسط استقبال رياضي رسمي.

ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت تلك السعودية والبحرين والإمارات مصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بينها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

والاثنين الماضي، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الثلاثة في (خلیجي 24) "مؤشرا على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء".